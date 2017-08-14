Fransa Ligue 1'de 2. hafta karşılaşmalarının özetleri!

Barcelona'dan PSG'ye rekor ücretle transfer olan Neymar çıktığı ilk maçta 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu. Fransa Ligue 1'de 2. hafta maçları tamamlandı. Bu karşılaşmaların özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.
İşte 2. hafta maçları ve özet görüntüleri
Guingamp 0 - 3 Paris Saint-Germain
RC Strasbourg 3 - 0 Lille
Amiens SC 0 - 2 Angers
Bordeaux 2 - 0 Metz
Caen 0 - 1 Saint-Etienne
Toulouse 1 - 0 Montpellier
Nantes 0 - 1 Marseille
Rennes 1 - 2 Lyon
Nice 1 - 2 Troyes
NOT: Dijon 1 - 4 Monaco maçının özeti daha sonra eklenecektir. Sorun giderildiğinde o maçın da özet görüntülerini izleyebilirsiniz.