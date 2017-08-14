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Fransa Ligue 1'de 2. hafta karşılaşmalarının özetleri!

Fransa Ligue 1'de 2. hafta karşılaşmaları oynandı. Haftayı Lyon lider tamamlerken, dünyanın gözü PSG maçındaydı. Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar ilk maçına çıktı. Bir gol, bir asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. İşte Fransa Ligue 1'de oynanan 2. hafta maçlarının özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz. 

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Barcelona'dan PSG'ye rekor ücretle transfer olan Neymar çıktığı ilk maçta 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu. Fransa Ligue 1'de 2. hafta maçları tamamlandı. Bu karşılaşmaların özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

 

İşte 2. hafta maçları ve özet görüntüleri

Guingamp 0 - 3 Paris Saint-Germain

RC Strasbourg 3 - 0 Lille

Amiens SC 0 - 2 Angers

Bordeaux 2 - 0 Metz

Caen 0 - 1 Saint-Etienne

Toulouse 1 - 0 Montpellier

Nantes 0 - 1 Marseille

Rennes 1 - 2 Lyon

Nice 1 - 2 Troyes

 NOT: Dijon 1 - 4 Monaco maçının özeti daha sonra eklenecektir. Sorun giderildiğinde o maçın da özet görüntülerini izleyebilirsiniz.

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