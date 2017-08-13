Fransa Ligi'nde ilginç maç! 1 kırmızı kart, 3 gol

Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lille Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın 3 oyuncu değişiklik hakkını ilk yarıda kullanması ve ardından kaleci Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesiyle, ikinci devrede takımın kalesine önce forvet Nicolas de Preville, sonrasında stoper Ibrahim Amadou geçti.
İkinci yarıda karşılaşma golsüz devam ederken Maignan, 63. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Lille'in oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için kaleyi önce forvet Nicolas de Preville devraldı. Önemli bir pozisyonda gole izin vermeyen Preville, 74. dakikada Jonas Martin'in golüne engel olamadı ve Strasbourg 1-0 öne geçti.
Golün ardından bu kez kaleye stoper Ibrahim Amadou geçti. Amadou, 82. dakikada Strasbourg'un kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin etse de topun filelerle buluşmasına engel olamadı ve fark 2'ye çıktı.
89'da Jeremy Grimm'in uzaktan sert şutuna müdahale eden Amadou, bu golü de önleyemedi ve maç Strasbourg'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Strasbourg bu skorla sezonun ilk galibiyetine ulaştı.