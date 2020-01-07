Fransa Lig Kupası'nda yarı finale çıkma mücadelesi! iddaa'nın favorisi...

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REIMS - STRASBOURG

2020’nin ilk maçında Fransa Kupası’nda Monaco’nun konuğu olan Reims, oldukça etkisiz bir mücadele gösterdiği maçta son anlarda yediği golle kupaya veda etmişti.

Ligue 1’de ise üst sıralara yakın bir pozisyonda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Reims, 6 maçtır kaybetmiyor.

Lider PSG ile birlikte ligin en az gol yiyen ekibi olan Reims ekibinde çok önemli bir oyuncunun sakatlığı bulunmuyor.

Yeni yıla amatör rakibi Le Portel deplasmanında aldığı Fransa Kupası galibiyetiyle başlayan Strasbourg, oldukça formda denilebilir. Öyle ki, bu maçla birlikte üst üste 5. galibiyetlerini aldılar.

Ligue 1’de yıl sonunda yakaladıkları 3 galibiyetlik seriyle iyice morallenen Strasbourg, aradan sonra daha fazla canlar yakabilir.

Savunmadan Simakan ve forvet Mothiba’nın sakatlıkları var. Forvet Nuno da Costa’nın durumu ise şüpheli.

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- Reims’ın bu sezon oynadığı 21 resmi maçın sadece 4’ü "2.5 ÜST" bitti.

- Reims’ın bu sezon evinde oynadığı 12 resmi maçın 8’inde ilk yarılar beraberlikle bitti.

- Deplasmandaki son 5 resmi maçında 10 gol atan Strasbourg, önceki 9 resmi dış saha maçında sadece 2 gol atabilmişti.

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Bu maça bahis yapan üyelerin %22’den fazlası Reims’ın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise "KG VAR"... Üyelerin yaklaşık %9’u maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

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Fransa'nın en formda ekiplerinden Strasbourg, Reims'e konuk oluyor.

Son dönemdeki puan kayıplarına rağmen Reims karşılaşmanın favorisi durumunda ama ben konuk ekibin en azından 45 dakikada dengenin bozulmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

"2.5 ALT" tercihine yakın olan bu karşılaşmada, "Strasbourg Yenilmez" 1.40'tan da kuponlara dahil edilebilir.

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