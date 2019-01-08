Fransa Lig Kupası'nda çeyrek final zamanı! Lyon'un iddaa oranı...
Son 15 maçında sadece 1 kez yenilgi yüzü gören Lyon, Fransa Lig Kupası çeyrek final maçında Strasbourg'u konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Bir önceki turda (Lig Kupası) Amiens deplasmanında 3-2 kazanan Lyon, Fransa Kupası'nda da hata yapmadı ve Bourges deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.
- Son 15 resmi maçta sadece 1 kere kaybettiler, o yenilgi de Groupama'da, Rennes karşısındaydı. (7 galibiyet - 7 beraberlik)
- Strasbourg ile iç sahada oynadıkları son 2 maçı gol yemeden kazandıklarını hatırlatalım...
Strasbourg
- Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 resmi maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkartabilen Strasbourg, bir önceki turda Marsilya deplasmanındaydı, penaltılarla turu geçmeyi başardı.
- Cuma günü Grenoble ile Fransa Kupası'nda oynamaları planlanan maç, kötü hava koşulları sebebiyle ertelenmişti.
- Geçen sezon Lyon'u iç sahada 3-2 yendikleri maçı da bugünkü maçın hakemi Clement Turpin yönetmişti.
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