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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 01:47, Son Güncelleme:

Fransa Kupası'nı Rennes kazandı

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Fransa Kupası'nı Rennes kazandı

Fransa Kupası finalinde Rennes, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta, Paris Saint-Germain'i (PSG) penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Dani Alves'in golüyle öne geçen PSG, sakatlığı nedeniyle 23 Ocak'tan bu yana ilk kez onbirde sahaya çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar ile 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Maçın 40. dakikasında Presnel Kimpembe'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Edson Mexer'in 66. dakikadaki golüyle skora dengenin geldiği maçın kalan bölümlerinde skor değişmedi ve uzatmaya gidildi.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 118. dakikada kırmızı kart gördü.
Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Rennes, Fransa Kupası'nın sahibi oldu.

Rennes, 1965 ve 1971 yıllarının ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

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