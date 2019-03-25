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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.03.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Fransa İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Namağlup Fransa!

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Fransa İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Namağlup Fransa!

Son yıllarda yükselen formuyla dikkatleri üzerine çeken İzlanda, FİFA 2018 Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'ya konuk olacak. Fransa'ya karşı henüz hiç galibiyet alamayan İzlanda, en son 2018'de karşılaşıp beraberliğe zorladığı rakibine karşı bu kez galibiyet şansını deneyecek. Peki, Fransa İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fransa İzlanda maçı, futbolseverlerin gündemindeki karşılaşma olmaya devam ediyor. Son dönemlerde yaptığı sürpriz çıkışlar ve oynadığı futbolla takdirleri üzerine toplayan İzlanda, Fransa'nın konuğu olacak. Peki, Fransa İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? 

LİDERLİK HESAPLARI

Türkiye'nin grubunda yer alan Fransa'nın puan kaybı, A Millilerin turnuvaya katılma yolunu açabilir. Grupta ilk maçlarda Fransa, deplasmanda Moldova'yı 4-1 mağlup etmişti. İzlanda ise Andorra'yı 2-0'la geçmişti. Karşılaşmanın berabere bitmesi, Türkiye'nin de kazanması durumunda Millilerimiz liderliğe yükselecek.

FRANSA İZLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, İzlanda'yı konuk edecek. 25 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma, S Sport2 kanalından canlı izlenebilecek.

Tarihi boyunca Fransa ile 13 kez karşılaşan İzlanda, bu karşılaşmaların hiçbirisinde galibiyet elde edemezken, 4 maçta beraberlikle ayrıldı.

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