Fransa işi ilk yarıda bitirdi
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olan Fransa, Arnavutluk deplasmanına çıktı. Fransa deplasmandan 2-0 galip ayrılarak grubu lider tamamladı.
Karşılaşman Fransa adeta golle başladı. 8. dakikada Tolisso attığı golle skoru 1-0 yaptı. 31. dakikada ise Griezmann skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Arnavutluk sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla H Grubu'ndan Fransa lider olarak çıktı.
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