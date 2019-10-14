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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Fransa ile Türkiye, liderlik için karşı karşıya! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

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Fransa ile Türkiye, liderlik için karşı karşıya! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda son derece kritik bir maça çıkıyor! Grup liderliği için Fransa ile mücadele edecek Ay-Yıldızlılarımız'ın karşılaşmasına Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz.

FRANSA - TÜRKİYE

Arnavutluk engelini son dakika golüyle geçerek puanını 18’e çıkaran Türkiye, ilk 2 için büyük avantaj yakaladı.

Gözünü liderliğe diken Kırmızı-beyazlılar, Haziran’da Konya’da mağlup ettiği Fransa’yı bu defa da Paris’te yenmenin hesaplarını yapıyor.

Özellikle savunmada çok iyi bir jenerasyon yakalayan Ay-yıldızlılar bunu aldığı sonuçlara da yansıttı.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gibi stoperleri bulunan Türkiye grupta şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada sadece 2 gol yedi. Dünya çapında hücumcuları bulunan Fransa karşısında da en büyük kozumuz stoperlerimiz olacak.

Türkiye’de Emre Belözoğlu sakat, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir’in durumları maç saatinde belli olacak.

Son dünya şampiyonu Fransa ise gruptaki tek mağlubiyetini bizden almıştı.

Bu maç onlar için de son derece önemli. Sahalarında kazanarak Moldova ve Arnavutluk karşılaşmalarına rahat şekilde çıkmak istiyorlar.

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Mbappe, Pogba ve kaleci Lloris kadroda yok. Kante’nin durumu belirsiz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Türkiye grupta çıktığı 7 karşılaşmada sadece 2 gol yedi.

- Her iki ekibin de grupta çıktığı tüm karşılaşmalarda en az 1 gol oldu.

- Fransa’nın grupta çıktığı 7 maçın 6’sının ilk yarısında gol atıldı.

- Türkiye’nin grupta çıktığı 7 maçın 5’inde ilk yarıda gol oldu.

- Türkiye’nin deplasmanda oynadığı son 28 maçın 20’si 2-3 gol arasında bir skorla bitti.

Fransa ile Türkiye, liderlik için karşı karşıya iddaada TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Kritik mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri taraf ve gol bahsine yönelmiş durumda...

Canlı Bahis ve Tek Maç olarak oynanabilecek mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmayı Fransa’nın kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %28’i ise maçın 2.5 ÜST biteceği görüşünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN’ÜN YORUMU...

İstanbul’daki hazırlıklarını sürdüren millilerimizde Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadı. Ayak bileğinde ağrı olan Mahmut’un oynaması zor. Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Efecan Karaca ve Abdülkadir Parmak da yok. Kaan Ayhan’ın yerine de Çağlar’ın şans alması bekleniyor.

Fransa’nın başı da sakatlıklarla dertte. As kalecileri Lloris dışında savunmadan Ferland Mendy, Umtiti ve Aymeric Laporte, orta alandan Pogba, hücum hattında ise Martial ve Dembele’ye ek olarak Kante ve Mbappe de kadrolarında yer almıyor. En büyük kozları Griezmann, Koman ve Giroud olacak.

Horozlar eksik olsa da taraftar desteğiyle galibiyete biraz daha yakın gibi duruyor.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini izleyelim...

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