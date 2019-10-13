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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Fransa ile 6. kez karşılaşacağız! İlk maç 1996'daydı ve...

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Fransa ile 6. kez karşılaşacağız! İlk maç 1996'daydı ve...

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

- Altıncı randevu

Türkiye ile Fransa, yarın Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

- İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

- Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

08.06.2019 Konya / EURO 2020 Elemeleri 2-0
05.06.2009 Lyon / Özel 0-1
26.06.2003 Paris / Konfederasyon Kupası 2-3
15.11.2000 İstanbul / Özel 0-4
09.06.1996 Paris / Özel 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır. 

Fransa ile 6. kez karşılaşacağız İlk maç 1996daydı ve...

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