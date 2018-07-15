Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta? Dünya Kupası maçı ne zaman hangi kanalda?

Fransa Hırvatistan maçı ile büyük kupanın kazananı belli olacak. Şu ana kadar Avrupa Şampiyonası, hazırlık karşılaşması ve Dünya Kupası olmak üzere toplam üç kez karşılaşan Fransa ve Hırvatistan, bu karşılaşmaların ikisinden ise beraberlikle ayrıldı. Mbappe, Modric, Griezmann, Mandzukic gibi isimlerin belirleyici olacağı karşılaşma canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Dünya Kupası 2018'in finali olan Fransa Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

FRANSA HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2018'in finali kapsamında oynanacak olan Fransa Hırvatistan maçı, 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana yönetirken, yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan Pablo Belatti üstlenecek.

En Çok Oynanan Bahis 100 Fransa - Hırvatistan 1 MS1 1,65 20996 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 100 Fransa - Hırvatistan 1 11,65 %58,98 X3,00 %32,01 23,75 %9,01

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final karşılaşması, bu akşam Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak ve şampiyon belli olacak.

Başkent Moskova'daki futbolseverlerin büyük çoğunluğunun şampiyon olmasını istediği ve beklediği takım ise Hırvatistan.



FIFA Dünya Kupası Müzesi'nin cam duvarı üzerinde yer alan turnuva ağacında, destekledikleri takımı gösteren futbolseverlerin büyük çoğunluğu Hırvatistan'ı tercih etti.



Hırvatistan'ın ilk kez finale çıktığını hatırlatan futbolseverler, ağırlıklı olarak Hırvatların ilk kupasını kazanmasını istiyor.

HER İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

FIFA, maç öncesinde sakatlık ve ceza durumlarına göre muhtemel 11'leri yayımladı.

FRANSA: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud.

HIRVATSİTAN: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, İvan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic.

RUSLARIN TERCİHİ DE HIRVATİSTAN



Rus halkının büyük bölümü de Hırvatistan'ın şampiyonluğunu bekliyor.



Hırvatistan'ın kendilerine karşı oynadığı maçta gücünü gösterdiğini kaydeden Ruslar, "Hırvatistan çok iyi bir takım. Üç kez uzatmalara giden maçları kazandılar ve kupayı ne kadar çok istediklerini gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.



MODRİC, POGBA, MBAPPE



Dünya Kupası için Rusya'ya gelen Japon ve Arap taraftarlar da tercihini Hırvatistan'dan yana kullandı.



Hırvatistan'ı destekleyenlerin en güvendiği isim ise Luka Modric.



Özbek ve Azerbaycanlı futbolseverlerden bazıları ise Fransa'nın galibiyetinden yana. Fransa Milli Takımı'nda en güvendikleri isimler ise Paul Pogba ve Kylian Mbappe.



Fransa ile Hırvatistan'ı karşı karşıya getirecek final mücadelesi, saat 18.00'de başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

DESCHAMPS'TAN DÜNYA KUPASI DEĞERLENDİRMESİ

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda yarın Hırvatistan ile yapacakları final karşılaşmasıyla

ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deschamps, "Böyle bir maçı oynamak büyük bir ayrıcalıktır. Bu finali en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Huzur, güven ve konsantrasyon gerekiyor. Final maçı öncesi en önemli üç kelime bunlar." dedi.



Deschamps, daha önceki kupalarda final karşılaşmalarını tecrübe ettiklerini belirterek, bu maçlarda takımı en iyi şekilde hazırlamak ve rakibi iyi analize etmek gerektiğini söyledi.



Takımda bir çoşku olmadığını ancak futbolcuların finalde olmaktan memnun olduklarını kaydeden Deschamps, maç sonucunun belirleyici olacağını ifade etti.

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