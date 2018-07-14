Dünya Kupası finalinde karşılaşacak takımlardan Fransa üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, ikinci kupa hedefi ile bu maça çıkacak. Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan ise Dünya Kupası'nı kazanarak, tarihe geçmek istiyor.

Fransa, Dünya kupası tarihinin her zaman favori ekiplerinden biri oldu. Ancak elinde milyon dolarlık futbolcular bulunduran Fransa’nın oynadığı futbol, başarıyı bir türlü getirmedi. Fransa tarihinin en genç ikinci kadrosuyla 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Belçika’yı 1-0 yenerek üçüncü kez final oynamaya hak kazandı.

Fransa Hırvatistan Dünya Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Hırvatistan ile Fransa arasında yarın oynanacak final maçında belli olacak. Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 100 Fransa - Hırvatistan 1 MS1 1,65 6168 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 100 Fransa - Hırvatistan 1 11,65 %52,13 X3,00 %39,58 23,75 %8,29

TARİHİNİN EN GENÇ İKİNCİ KADROSU

Fransa 2018 FIFA Dünya Kupası C grubu açılış maçında Avustralya ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Fransa, Dünya Kupası’nda bu maçtan önce oynadığı son dört açılış maçından sadece 2014 Dünya Kupası’nda Honduras’ı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fransa, katıldığı Dünya Kupası finalleri boyunca 1930 Dünya Kupası ilk maçında Meksika karşısına 23 yaş ortalamasıyla çıkarken, 2018 Dünya Kupası ilk maçında tarihinde ikinci kez ilk maçına 24 yaş ortalamasına sahip en genç ikinci kadrosuyla yer aldı ve 2014’teki Honduras maçından sonra Avustralya maçından da galip ayrıldı. 19 yaşındaki genç yetenek Kylian Mbappe büyük bir turnuvada sahaya çıkan en genç Fransız isim olarak tarihe geçti.

4 DAKİKADA 2 PENALTI

Fransa ve Avustralya arasında oynanan ilginç bir istatistik ise maçta kullanılan iki penaltı arasında sadece 4 dakika 7 saniye vardı. Bu da Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki farklı takımın kısa zamanda karşılıklı penaltı kullandığı karşılaşma olarak futbol tarihine geçti. Antoine Griezmann, Avustralya maçı öncesi Fransa formasıyla büyük turnuvalarda çıktığı son beş maçta altı gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Fransa, Avusturalya galibiyetinden sonra grubunun ikinci maçında Peru ile karşılaştı. Fransa, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilyalı Careca’dan yediği golden sonra Peru maçı dahil olmak üzere 7 defa karşılaştığı Güney Amerika ülkelerinden hiç gol yemedi. Peru maçında Fransa kalesini koruyan Hugo Lloris, Milli takım formasıyla 100’üncü maçını oynayan ilk Fransız kaleci olurken, Kylian Mbappe ise ülkesi adına büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu olarak Fransa tarihine adını yazdırdı.

İKİNCİ TURDA ZORLU RAKİP

Gruptan lider olarak çıkan Fransa’nın ikinci turdaki rakibi turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin’di. Messi’li Arjantin grup maçlarında beklenilenin çok çok altında bir performans sergileyerek şansının yardımıyla gruptan çıkmayı başardı. Fransa, en son 1978 Dünya Kupası’nda Arjantin’le karşılaştı. Arjantin’e mağlup olan Fransa 1978 yılındaki turnuvadan sonra bir daha hiçbir Güney Amerika ülkesine mağlup olmadı. Kylian Mbappe, Fransa’nın 1998 Dünya Kupası zaferinden sonra doğup bu turnuvada iki gol birden atarak takımının Arjantin karşısında ülkesinin çeyrek finale çıkmasına yardımcı olan ilk oyuncu olurken 1986 Dünya Kupası’ndan sonra bu turnuvada bir Güney Amerika ülkesi üç gol birden yedi. Antoine Griezmann, büyük turnuvalarda oynadığı son 6 karşılaşmada 7 gol attı. Ayrıca Fransa, 1986 Dünya Kupası’nda Sovyet Sosyolist Cumhuriyet Birliği (Rusya)’dan Vasyl Rats’ın ceza sahası dışından attığı golden sonra ilk golünü Arjantin karşısında Di Maria’nın ayağından yedi.

ÇEYREK FİNALDE BİR BAŞKA GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ

Kupanın favorileri arasında gösterilen Arjantin’i çekişmeli geçen maçın ardından 4-3 mağlup eden Fransa yine bir Güney Amerika ülkesi, grup maçlarında gösterdiği etkili performansla bir anda kupayı kazanabileceği düşünülen ve çeyrek final karşılaşmasına kadar kalesinde sadece bir gol gören Uruguay ile karşılaştı. Kylian Mbappe, Uruguay maçı öncesinde Pele, Michael Owen ve Julian Green’den sonra Dünya Kupası eleme turunda gol atan en genç dördüncü isim oldu. Uruguay’ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fransa, bugüne kadar Griezmann’ın gol attığı 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Dünya Kupası’nda Güney Amerika ülkeleriyle oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Fransa bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılırken Fransa’nın 2018 Dünya Kupası’nda rakip kaleye çektiği son 6 isabetli şutun 4’ü Arjantin’e karşı 2’si Uruguay’a karşı gol oldu. Fransızlar, 1974’teki Hollanda Milli takımından sonra 3 farklı Güney Amerika ülkesini yenmeyi başaran ikinci ülke oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL

Uruguay engelini 2-0 ile aşan Fransa yarı finalde turnuvada etkili bir futbol oynayan ve çeyrek finalde turnuvanın en ciddi favorisi olan Brezilya’yı geçen Belçika ile eşleşti. Belçika maçından önce Mbappe, 2018 Dünya Kupası’ndaki eleme turu maçlarında 22 çalım denemesinden 13’ünü gerçekleştirerek turnuvada en fazla çalım deneyen isim olurken Antoine Griezmann, ise Patrick Vieira’nın 2006 Dünya Kupası’nda İspanya karşısında sergilediği performanstan sonra eleme maçında gol atan ve asist yapan ilk Fransız oyuncu oldu. Fransa, Belçika’yı etkili gol silahlarının dışında savunmadan bir isim Samuel Umtiti’nin golüyle 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Teknik direktör Didier Deschamps ise iki büyük turnuvada final maçına çıkan ilk Fransız teknik direktör oldu.

Turnuva boyunca Fransa etkili ayaklara sahip olmasına rağmen göze hoş gelen bir futbol oynamasa da, kazanma arzusu ve basit futbol anlayışıyla adını finale yazdırmayı başardı. 20 yıl önce Deschamplı, Zidanelı, Lizarazu ve Petit’li kadrosuyla tarih yazan Fransa, şimdi Pogbalı, Mbappeli ve Griezmannlı kadrosuyla 20 yıldır Fransa topraklarında beklenen hayali gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri bir diğer finalist Hırvatistan karşısında ortaya koyacakları performans gösterecek.

HIRVATİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihinde yakaladığı en büyük başarı 1998 yılında Davor Suker’li kadrosuyla oynadığı yarı finaldi. Bu maçta Fransa’ya elenen Hırvatlar 3’üncülük maçında Hollanda’yı ÿ2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Hırvatların futbol tarihlerindeki en önemli derecesi bu oldu. ÿİngiltere’yi yarı finalde mağlup eden Hırvatistan tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2018 Dünya Kupası’nda bir diğer finalist Fransa’nın rakibi oldu.

ŞANSSIZ İLK MAÇLAR

Hırvatistan, katıldığı Dünya Kupalarında oynadığı son üç ilk maçından da galip gelemedi. Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu açılış maçında Nijerya’yı mağlup ederek bu şanssızlığını kırmış oldu. Öte yandan teknik direktör Zlatko Dalic kariyerindeki ilk büyük turnuvasına katıldı. Dalic, kariyerinde çok büyük başarılar gösteremese de kendisi 2016 yılında Emenike ve Babel’li kadrosuyla Al Ain’i çalıştırdı ve takımına Asya Şampiyonlar Ligi’nde final oynattı. Hırvatistan, Nijerya’ya karşı Dünya Kupası’nın ilk maçında hiç bir varlık gösteremedi ve Luka Modric’in 71’inci dakikada attığı penaltı golüne kadar kaleye isabetli şutu olmadı. Modric’in attığı penaltı golü aynı zamanda Davor Suker’in 1998 Dünya Kupası’nda Romanya’ya karşı attığı penaltı golünden beri katıldığı Dünya Kupaları’ndaki ikinci golü oldu. Hırvatistan’ın, Dünya Kupası’nda son 10 golünün 9’u ikinci yarılda geldi. İlk yarıda atılan tek gol, Nijeryalı Oghenekaro Etebo’nun kendi kalesine attığı gol oldu.

FAVORİ ARJANTİN

İlk maçında beklentileri karşılayamayan Arjantin ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Arjantin’in gol yollarında en önemli ismi olan Lionel Messi, Hırvatistan’a karşı forma giydiği iki maçta da gol atarken. 2006 yılında Arjantin formasıyla ilk golünü de Hırvatistan’a karşı attı. Maçı Arjantin’in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Hırvatistan 3-0’lık net bir skorla kazanmasını bildi. Ülkesinin ilk golünü kaydeden Ante Rebic, milli formayla Ağustos 2013’ten beri ilk, toplamda ise ikinci golünü kaydetti. Ülkesinin ikinci golünü kaydeden Luka Modric, büyük turnuvalarda kaydettiği 4 golün 2’sini ceza sahası dışından atarken bunlardan ilkini 2016 yılında Türkiye’ye karşı, ikincisini ise Arjantin’e karşı kaydetti.

RAKİP BALTIK DENİZİ’NDEN

Hırvatistan, grubun son karşılaşmasında karşılaştığı İzlanda’yı 2-1’lik skorla mağlup etti ve 1998’de Fransa’da düzenlenen Dünya Kupası’ndan sonra katıldığı turnuvada ilk kez gruptan çıkmayı başardı.Hırvatların etkili oyuncularından Ivan Perisic, ülkesinin bir önceki Dünya Kupası’nda attığı altı gole 2 gol ve 1 asist ile katkıda bulundu.

EN GOLCÜ MANDZUKİC

İkinci turda oynanan Hırvatistan- Danimarka arasındaki karşılaşma 2014 yılındaki Arjantin- Nijerya maçından sonra Dünya Kupası tarihinde ilk dört dakikada iki takımın da gol atmayı başardığı ikinci maç oldu. 2006 ve 2014 Dünya Kupalarında toplamda 6 gol atabilen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası’nda Danimarka maçıyla birlikte toplamda 7 gol atarak bu sayıyı geçti. Mario Mandzukic, ülkesi adına Dünya Kupası’ndaki üçüncü golünü Danimarka ağlarına atarken Hırvatlar adına bu turnuvada 6 gol ile Davor Suker en fazla gol atan isimdi.

EV SAHİBİ İLE KARŞI KARŞIYA

Danimarka’yı penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başaran Hırvatistan’ın rakibi ev sahibi Rusya oldu. Andrej Kramaric Rusya’ya attığı gol sonrası turnuvada gol atmayı başaran 7’inci farklı Hırvat oldu; 2018 Dünya Kupası’nda şimdiye kadar sadece Belçika’dan 9 farklı oyuncu attı. Vida’nın uzatmalarda Rusya ağlarına gönderdiği gol 2018 Dünya Kupası’nda kornerden atılan 26’ıncı gol oldu. 1990 Dünya Kupası’nda Arjantin’den sonra bu turnuvada üst üste iki maçı penaltılar sonucu kazanan Hırvatistan ikinci takım oldu.

KUPA EVE GELİYOR MU?

İddialı rakiplerin arasından sıyrılarak son dört takım arasına kalan Hırvatistan ve İngiltere final mücadelesi için karşı karşıya geldi. Bu maçtan önce İngiltere ve Hırvatistan büyük turnuvalarda sadece bir kez karşı karşıya gelirken 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etti. Bu karşılaşmada Ivan Perisic takımının eşitliği sağladığı golü ile toplamda turnuvadaki dördüncü golünü attı. maçın 90 dakikası beraberlikle sonra ererken 109’uncu dakikada Mario Mandzukic’in galibiyeti getiren golü ile Hırvatistan tarihinde ilk kez finale kaldı. Mandzukic’in bu golü Hırvatistan’ın Dünya Kupası tarihinde attığı, İngiltere’nin ise Dünya Kupası tarihinde kalesinde gördüğü en geç gol oldu. Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan formasıyla 11 isabetli ara pas ve 31 uzaklaştıma yaptı. İngiliz futbolseverlerin Dünya Kupası boyunca söyledikleri "It’s coming home" ÿyani "Kupa eve geliyor" tezahüratı ise bu maçın sonunda Dünya Kupası’nın güzel anılarından biri olarak kaldı.

Tarihinde üçüncülük dışında başarısı bulunmayan Hırvatistan, bu turnuvada finale kalarak 7’den 70’e herkesi şaşırtmayı başardı. Altın jenerasyon olarak gösterilen Perisic’li, Modric’li, Mandzukic’li kadrosuyla Hırvatistan pazar akşamı Moskova’da oynanacak finalde rakibi Fransa karşısında taraftarlarına hem 1998 Dünya Kupası’nın mağlubiyetini unutturmak hem de bir ilki yaşatmak istiyor.

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