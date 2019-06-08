Fransa, Güney Kore'yi 4-0 yendi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Fransa, Güney Kore'yi 4-0 mağlup etti.
Fransa'nın başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan turnuvanın açılış mücadelesinde, A Grubu'nda yer alan Fransa ile Güney Kore karşılaştı.
Ev sahibi Fransa, Eugenie Le Sommer, Wendie Renard (2) ve Amandine Henry'nin golleriyle Güney Kore'yi 4-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başladı.
Turnuvada yarın, A ve B gruplarında 3 maç oynanacak.
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