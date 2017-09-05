Fransa Milli Futbol Takımı el yakıyor!

Fransa, 1 milyar euro'yu aşan takım değeriyle İngiltereyi de geride bırakarak dünyanın en değerli ülke takımı oldu.

İngilizler ise 860 milyon euro takım değeri ile ikinci sırada yer aldı.

Dello Sport'un değerlendirmesine göre 860 milyon euro ile İngiltere, dünyanın en değerli ikinci takımı olurken Delle Alli (161 milyon euro) ve Henry Keane (155 milyon euro) takımın en değerli oyuncuları olarak göze çarptı.

Brezilya milli takımı ise kadrosunda 222 milyon euro değerindeki Neymar'ı bulundurmasına rağmen 767 milyon euro ile üçüncü sırada yerini aldı.

Yaz transferlerinin gözde isimleri Kylian Mbappe,Ousmane Dembele ve Premier Lig takımlarının oldukça yüksek değer biçtiği yıldızları Antonie Griezmann ve Thomas Lemar'ı da kadrosunda bulunduran Fransız Milli Futbol Takımı, bu müthiş değerine rağmen hafta sonu Lüxemburg ile 0-0'lık sonuçla berabere kalmıştı.