Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı grubu lider bitiren Fransa'da Didier Deschamps ile nikah tazelendi.

Yapılan resmi açıklamada Deschamps'ın 2022'ye kadar olan sözleşmesinin 2022 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

Böylece Deschamps, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa'nın katılım hakkı elde etmesi halinde takımının başında yer alacak.

Deschamps yönetimindeki Fransa, 100 maçta 65 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki Fransız teknik adam, milli takımı 2018'de dünya şampiyonluğuna, 2016'da ise Avrupa 2'nciliğine taşıdı.

Fransa formasıyla 1998 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kaldıran 3. isim olmuştu.

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