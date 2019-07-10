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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Peter Sagan kazandı

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Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Peter Sagan kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) beşinci etabında, Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik beşinci etabında, 29 yaşındaki Slovak Sagan, 4 saat 2 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. 

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert ikinci olurken, Mitchelton-Scott ekibinden İtalyan Matteo Trentin yarışı üçüncü sırada bitirdi. 

Etabı 10. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe, sarı mayoyu giymeye devam etti. 

Organizasyonun 160,5 kilometrelik altıncı etabı, Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasında yarın yapılacak. 

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun beşinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde: 

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 18.44.12 
2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 18.44.26 
3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 18.44.37 

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