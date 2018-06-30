Fransa Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki ekip, tarihlerindeki 12. maça çıkacak. Fransa ile Arjantin, bu akşam oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçıyla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Peki Fransa Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fransa ile Arjantin, tarihlerinde 12'nci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 11 maçta altı galibiyet alan Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi. Arjantin, Fransa'yla Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı. Bu iki turnuvada da finale yükselen Tangocular, sadece 1978'de kupayı kaldırabildi. Fransa'yı Dünya Kupası'nda mağlup etmeyi başaran son Güney Amerika temsilcisi Arjantin. Horozlar o karşılaşmadan sonra bu turnuvada CONMEBOL ülkeleriyle oynadığı sekiz maçı kaybetmedi. Katıldığı son 13 Dünya Kupası'nın 12'sinde gruptan çıkmayı başaran Arjantin, sadece 2002'de turnuvaya erken veda etmişti. Tangocular'ın oynadığı son dört eleme maçında seyirciler sadece üç gol izleyebildi. Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 11 eleme maçının sadece birini kaybederken; tek yenilgilerini Almanya'dan aldılar.
2018 Dünya Kupası'nda oynadığı üç grup maçında kalesine toplam beş isabetli şut gelen Fransa, tek golü Avustralya karşısında penaltıdan yedi. Dünya Kupası'nda oynadığı hiçbir eleme maçında gol atamayan Lionel Messi, Fransa filelerini havalandıran son Arjantinli oyuncu. Üç farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran üçüncü Arjantinli oyuncu Lionel Messi. Fransa formasıyla büyük turnuvalarda 357 dakikadır gol atamayan Olivier Giroud, en uzun kuraklığını yaşıyor. 2018 Dünya Kupası'nda 200 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, henüz rakip kaleye isabetli şut çekemedi. Fransa'nın başında 80'inci maçına çıkmaya hazırlanan Didier Deschamps, böylelikle Raymond Domenech'in rekorunu kırmış olacak.
Fransa Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kazan Arena'da oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Rekabette Arjantin üstünlüğü
Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2'si resmi 9'u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin'in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.
Dünya Kupası'nda 3. maç
İki ekip, bu akşam oynayacakları karşılaşma ile Dünya Kupası'ndaki 3. maçlarına çıkacak. Fransa ile Arjantin tarihlerinde ilk kez 1930'da Uruguay'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada karşılaştı. Arjantin, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. İki ekip Dünya Kupası'nda ikinci kez 48 yıl sonra karşı karşıya geldi. 1978'de Arjantin'de düzenlenen şampiyonadaki maçı da ev sahibi takım 2-1 kazanmayı bildi.
Fransa 62. maçında
Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 62 maçta 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 109 gol atarken, kalesinde ise 72 gol gördü.
Arjantin 81. maçında
Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 80 maça çıkan Arjantin, 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 134 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde 89 gole engel olamadı.
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