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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
30.05.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Fransa Açık'ın 5. gününde favoriler tur atladı

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Fransa Açık'ın 5. gününde favoriler tur atladı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın 5. gününde tek erkeklerde Djokovic ile Thiem, tek kadınlarda ise Osaka, Halep ve Serena Williams üçüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ın (Roland Garros) 5. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ATP klasmanının 104. sırasında yer alan İsviçreli Henri Laaksonen'i bir saat 33 dakika süren mücadelede 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, üçüncü turda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, klasmanın 94. sırasındaki Kazak Alexander Bublik'i 6-3, 6-7, 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Thiem, üçüncü turda Uruguaylı Pablo Cuevas ile mücadele edecek.

Osaka zorlansa da üçüncü turda
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, ikinci turda Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 43. sırasındaki Azarenka'yı 2 saat 50 dakika süren maç sonunda 4-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, üçüncü turda Çek Katerina Siniakova'nın rakibi oldu.

Üç numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etti. Son şampiyon Halep, üçüncü turda Aleksandra Krunic ile Lesia Tsurenko arasındaki maçın galibiyle korta çıkacak.

Organizasyonun 10 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Japon Kurumi Nara'yı 6-3 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti ve üçüncü tura kaldı.

Kariyeri boyunca 3'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, üçüncü turda vatandaşı Sofia Kenin ile karşılaşacak.

Nadal ve Federer korta çıkacak
Fransa Açık'ta yarın üçüncü tur maçları başlayacak.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Belçikalı David Goffin, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer de Norveçli Kasper Ruud ile üçüncü tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Çek Karolina Pliskova, Hırvat Petra Martic, 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens da Sloven Polona Hercog karşısında dördüncü tur bileti arayacak.

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