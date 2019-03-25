Fransa 4-0 İzlanda
Türkiye'yi yakından ilgilendiren maçta Fransa, İzlanda'yı 4-0 yendi ve liderliğe yükseldi.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, Türkiye'nin rakipleri Fransa ile İzlanda kozlarını paylaştı.
İlk maçını da 4 golle kazanan Fransa, evinde ağırladığı İzlanda'yı 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın gollerini; Umtiti, Giroud, Mbappe ve Griezmann attı.
Horozlar, 6 puana yükselirken, İzlanda, 3 puanda kaldı.
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