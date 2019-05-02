Frankfurt'ta Chelsea maçı öncesi kritik eksik! iddaa'da öne çıkan...
Kupanın sürpriz ekibi Eintracht Frankfurt, iddaa'ya göre Avrupa Ligi'nin favorisi olan Chelsea'yi konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkanlara göz atalım...
- Avrupa Ligi’nin bu senenin sürpriz takımı Eintracht Frankfurt, tarihinde ilk kez yarı final başarısı gösteriyor.
- Grubunda oynadığı 6 maçın 6’sını da kazanan Frankfurt, eleme turlarında da birbirinden güçlü isimleri devirdi.
- Son 32 turunda Shakhtar’ı, daha sonra evinde berabere kaldığı Inter’i deplasmanda yenerek ve çeyrek finalde de Benfica’ya karşı 4-2’nin rövanşında 2-0 kazanarak yarı finale adlarını yazdırdılar.
- Bundesliga’da da son 3 maça kadar iyi bir sezon geçiren ekip, hedefleri Avrupa Ligi olduğundan fazla riske girmediler.
- Son olarak Hertha Berlin ile 0-0 berabere kalan Frankfurt'ta Sebastien Haller sakatlığı nedeniyle oynayamayacak, 12 golü bulunan Ante Rebic ise kart cezalısı.
- Misli.com’da yer alan "UZUN VADELİ OYUNLAR – KUPAYI KİM KAZANIR?" kısmında 4 takım arasından 2,10'luk iddaa oranıyla kupanın favorisi gösterilen Chelsea, Avrupa Ligi’nde çıktığı 12 maçın 11’ini kazanırken sadece Mol Vidi (Videoton) ile berabere kaldı.
- Grup maçlarını lider bitirdikten sonra sırasıyla Malmö, Dinamo Kiev ve Slavia Prag’ı her iki maçta da yenerek eleyen Mavililer, Premier Lig’de bu sezon Sarri ile aradığını bulamadı.
- Ligi 4. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hedefleyen takımda sakatlanan Antonio Rüdiger’in sezonu kapattığı açıklandı.
- Ruben Loftus-Cheek ve Willian da bu maçta oynamayacak diğer isimler...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Frankfurt, Avrupa Ligi’ndeki son 23 maçının 20’sinde en az 2 gol atmayı başardı.
- Chelsea, bu kupada oynadığı son 6 maçı kazandı. (MS2)
- Chelsea, bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 12 maçın 11’ini kazandı. (MS2)
- Chelsea, son 8 Avrupa Ligi maçının 7’sinde en az 2 gol buldu.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN ÖNCELİKLİ TERCİHİ CHELSEA!
Misli.com üyeleri taraf seçiminde önceliği konuk ekibe vermiş durumdalar. Chelsea galibiyetinin iddaa oranı 2,20 olarak belirlenmiş…
Gol bahislerinde ise 2,5 Gol Üstü üyelerin ilk tercihi... 1,70 iddaa orandan bu maçta en 3 gol olur diyenler ağır basıyor. Misli.com üyelerinin gol bahislerinde yöneldiği bir diğer tercih ise Toplam 2-3 Gol aralığı… Alt ya da üst seçeneğinde kararsız kalanların 1,80 orandan kuponlarında yer verdikleri dikkatlerden kaçmıyor!
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
İki takım da ligdeki son 2 maçını beraberlikle tamamladı. Frankfurt bu sezonun Bundesliga'da önemli başarı sağlayan ekiplerinden oldu. Şu an 4.sırada ve Şampiyonlar Ligi avantajını 3 puan farkla sürdürüyor. Yalnız Rebic'in cezalı oluşu önemli dezavantaj.
Chelsea ise ilk 4 yarışı verdiği Premier Lig'de en azından Sarri'nin ilk sezonunda kupa peşinde. İki ayaklı maçlarda Sarri faktörü ile çok daha kontrollü oynuyorlar. Özellikle deplasmanda etkili olabilecek Hudson-Odoi gibi hızlı bir genç oyuncunun yokluğu önemli. Keza defansta Rüdiger'in yokluğu da önemli.
İdeal 2-3 GOL maçı.
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