Frankfurt Maratonu'nu Afrikalı atletler kazandı

Fırtınalı bir havada yapılan koşuyu erkeklerde Etiyopyalı Shura Tola, 2:05:50’lik derecesiyle, kadınlarda da Kenyalı Vivian Cheruiyot 2:23:35’lik dereceyle birinci olarak bitirdi.
Bu yıl 36’ncı kez koşulan maratona binlerce koşucu da 4’er kişilik takımlar halinde katıldı.
Hürriyet Avrupa’nın sponsorluğunda koşan ‘Frankfurt Dostluk Çemberi’ takımı maratonu 4 saat 10 dakikada bitirdi. Koşunun son kilometrelerini birlikte koşan takım, bitiş çizgisini Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte geçerken, Cumhuriyet Bayramı da kutladı.