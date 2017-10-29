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Frankfurt Maratonu'nu Afrikalı atletler kazandı

Almanya’nın Frankfurt kentinde pazar günü koşulan ‘Frankfurt Maratonu’na çeşitli kategorilerde 20 binden fazla atlet katıldı.

FRANKFURT
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Fırtınalı bir havada yapılan koşuyu erkeklerde Etiyopyalı Shura Tola, 2:05:50’lik derecesiyle, kadınlarda da Kenyalı Vivian Cheruiyot 2:23:35’lik dereceyle birinci olarak bitirdi.

Frankfurt Maratonunu Afrikalı atletler kazandı

Frankfurt Maratonunu Afrikalı atletler kazandı

Bu yıl 36’ncı kez koşulan maratona binlerce koşucu da 4’er kişilik takımlar halinde katıldı.

Frankfurt Maratonunu Afrikalı atletler kazandı

Hürriyet Avrupa’nın sponsorluğunda koşan ‘Frankfurt Dostluk Çemberi’ takımı maratonu 4 saat 10 dakikada bitirdi. Koşunun son kilometrelerini birlikte koşan takım, bitiş çizgisini Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte geçerken, Cumhuriyet Bayramı da kutladı.

 

Frankfurt MaratonuAlmanyaAfrikalı atletler
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