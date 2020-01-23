Franco Dario Cangele Kayseri’ye geldi

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele’yi misafir edecek.

2007-2013 yılları arasında Kayserispor formasını giyen Arjantinli Cangele, bugün Kayseri’ye geldi. Ankaragücü maçını tribünden takip edecek olan Franco Darıo Cangele, taraftar ile hasret giderecek.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!