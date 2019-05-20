Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
Bir dönem Galatasaray forması giyen dünya yıdızı futbolcu Franck Ribery, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan kutladı.
36 yaşındaki futbolcu Twitter'daki mesajında, "Türkiye'nin şampiyonu. Tebrikler Galatasaray" mesajını yolladı.
Fransız futbolcunun bu mesajı dakikalar içinde, diğer paylaşımlarına nazaran rekor etkileşim aldı.
Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Ribery'nin yeni takımı merak ediliyor. France Football, tecrübeli yıldızın olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini belirtmişti.
Champions of Turkey 👏🏼 Congrats @GalatasaraySK 🔥⚽️ #cimbombom— Franck Ribéry (@FranckRibery) 19 Mayıs 2019
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