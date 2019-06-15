Franck Ribery'den flaş karar! | Son dakika transfer haberleri...
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giydiği 12 sezonun ardından kulüple yollarını ayıran Franck Ribery emekliliği düşünmüyor.
Fransız futbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Galatasaray'ın da eski yıldızıyla ilgilendiği ifade ediliyordu.
"İki sezon daha oynamak istiyorum. Parayı her yerde kazanabilirim ama bir de yeni hedefe ihtiyacım var. Önümde önemli bir karar var. Yalnızca kendimi değil eşimi ve beş çocuğumu da düşünmek zorundayım."
Hala üst seviyede futbol oynayabileceğini söyleyen Fransız yıldız, "Adrenaline ihtiyacım var. Bir gün kendimi yorgun hissedersem o zaman bırakacağım" dedi.
Alman basınına göre Premier Lig'e yeni yükselen Sheffield United'ı geri çeviren tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada büyük takımlarda forma giymek istediğini yineledi.
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