Franck Ribery şoku!

Yazın sona ermesi, okul çağında çocuğu olan aileler için yepyeni bir dönem, yepyeni bir heyecan anlamına geliyor. İlkokuldan üniversiteye tüm öğrenciler, ders çalışmaktan dinlenmeye, sosyalleşmekten eğlenmeye kadar birçok farklı ihtiyaca cevap veren ve kendi tarzlarını da yansıtan bir odaya ihtiyaç duyarlar. Peki bu kadar ihtiyaca cevap veren bir oda nasıl planlanır? IKEA, okula dönüş dönemini keyifli hale getirecek ipuçlarını paylaşarak anne babalar için okul alışverişini kolaylaştırıyor.