Franck Ribery, Floransa'ya indi! | Transfer haberleri...
Bayern'den ayrıldıktan sonra yeni rotası neresi olacağı merakla beklenen Franck Ribery, Floransa'ya indi.
Franck Ribery, Fiorentina'da!
Bayern'den ayrıldıktan sonra yeni rotasının neresi olacağı merakla beklenen Franck Ribery için Orta Doğu kulüplerinin ciddi tekliflerinin olduğu söyleniyordu.
Ribery de her defasında futbola Avrupa'da devam etmek istediğini belirtmişti.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Franck Ribery ile 2 yıllığına 9 milyon euroluk bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Resmi sözleşme detaylarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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