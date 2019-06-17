Francesco Totti Roma'dan ayrıldı: "Beni sırtımdan bıçaklamaya çalıştılar"
Roma'nın yaşayan efsanesi Francesco Totti, 30 yıl görev yaptığı kulübünden ayrıldı. Kulüpte yöneticilik yapan efsanevi futbolcu, kendisine teklif edilen görev değişikliği talebini reddederek kulüpten ayrılma kararı aldı.
Konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen İtalyan yıldız çatı ağzını yumdu gözünü.
Totti'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
Trigoria'da beni sırtımdan bıçaklamaya çalışanlar oldu. Asla isim vermem ama benim orada olmamı istemeyen insanlar vardı. Bu insanlar Roma'ya zarar veriyorlar, kulüp için en iyisini yapmıyorlar. Biraz geri çekiliyorum çünkü biri cevaplarsa ben de vururum."
Roma'yı şu an dönüştürecek tek ismin Antonio Conte olduğunu söyledim. Bize karşı çok açık oldu ve onunla birçok kez konuştuk ama sonra birtakım problemler yüzünden fikri değişti."
Bazı insanlar, Romalıları Roma'dan uzaklaştırmayı kafaya koymuşlar. Amerikalılar geldiklerinden bu yana bizi bir kenara atmak için her yolu denediler. Sonunda istedikleri şey oldu, başardılar."
Herkes biliyor ki futbol oynamama onlar(yönetim) son verdiler. Direktör olarak halihazırda 6 yıllık kontratım vardı. Sessizce başladım, saha içine göre bambaşka bir dünya olduğunu biliyordum. Birçok söz verildi ve hiçbiri tutulmadı."
Totti, enim amacımı ve ne istediğimi biliyorlardı -bu kulübe ve takıma çok fazlasını vermek- ama dürüst olmak gerekirse beni asla istemediler. Her kararda beni dışarıda bıraktılar.
Farklı yollara bakacağım. Şu an başka bir kulüp sahibi bana güvenmek isterse buna her zaman hazırım."
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