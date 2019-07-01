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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen açıkladı! | Transfer haberleri

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Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen açıkladı! | Transfer haberleri

Malmö'de forma giyen 29 yaşındaki Komorlu defansif orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun adı, uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu.

Yıldız futbolcu, İsveç'te yayın yapan Fotbollskanalen adlı televizyon kanalına verdiği röportajda Siyah Beyazlılar'ın kendisiyle ilgilendiğini resmen açıkladı.

"Beşiktaş'ın benimle ilgilendiği doğru. Ancak şu an için bundan daha fazlasını söyleyemem." diyen Bachirou, "Pek çok dedikodu çıkıyor ama şu an yalnızca futboluma odaklanmış durumdayım ve hafta sonu oynanacak Örebro maçını düşünüyorum. Malmö'den ayrılmaya yakın olduğuma yönelik haberlerse doğru değil." şeklinde konuştu.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan ön liberonun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 1,1 milyon euro.

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