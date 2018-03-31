Fotoğraftaki eksiği bulun!

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Bir zamanlar Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi isimlerin forma giydiği Grandmedical Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 oyuncuyla gitti.
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma şansını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Uğur Pamuk, Timur Karagülmez, Bakaki, Perovic ve Mikic’le vedalaşan Manisaspor'da Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi genç Furkan da sakatlandı. Sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Furkan en az 3 hafta formasından uzak kalacak.
UÇAK PARASI BULUNAMADI
Elazığ seyahati için uçak parası bulanamayınca takım otobüsle gönderilmek istedi. Kadronun tecrübeli isimleri Hüseyin Tok ve Hikmet, teklife karşı çıktı. Siyah-beyazlılarda bu tartışmalar yaşanırken 3 haftadır lisansı çıkarılmayan teknik direktör Aytekin Viduşlu, duruma tepki gösterip istifa etti. Bu gelişmelerin ardından Manisaspor kafilesi, karayoluyla gece geç saatlerde, 12 genç futbolcuyla Elazığ'a gitti. Maçta takımın başında sahada Altyapı Genel Koordinatörü Naci Duman olacak. Takımın konaklama masraflarını Yunusemre Belediyesi üstlenecek. Elazığspor cephesi de Manisaspor'a masrafları karşılamaya hazır olduklarını iletmişti.
18 ŞUBAT'TA GELEN YÖNETİM DERMAN OLMADI
18 Şubat'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor.
Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı.
-24 PUAN TEHLİKESİ
Yaşadığı maddi krizler yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Joshua Simpson’dan gelen haberle sarsıldı. FIFA, siyah-beyazlılara 750 bin euro borçlu olduğu Kanadalı oyuncuya 90 gün içinde parasını ödemesi için süre verdi. 27 Mart’ta kulübe yazı gönderen FIFA, bu süre zarfında Simpson’a 750 bin euro, yüzde 5 faiz ve 30 bin İsviçre Frangı’nın yatırılmasını istedi. Simpson'un yanı sıra Grandmedical Manisaspor'un eski futbolcuları Makukula, Iwanski ve Novillo ile Perovic'e borcu bulunuyor. IFA’nın kara listesine giren siyah-beyazlıların bu oyuncuların dosyaları nedeniyle yeni sezonda 24 puanının silinebileceği öğrenildi. Alacaklarının büyük bir kısmını tahsil edemeyen Makukula’nın da kulübün küme düşürülmesi için başvuruda bulunabileceği ifade edildi.
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