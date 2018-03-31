Fotoğraftaki eksiği bulun!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Spor Arena
31.03.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

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Bir zamanlar Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi isimlerin forma giydiği Grandmedical Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 oyuncuyla gitti.

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma şansını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Uğur Pamuk, Timur Karagülmez, Bakaki, Perovic ve Mikic’le vedalaşan Manisaspor'da Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi genç Furkan da sakatlandı. Sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Furkan en az 3 hafta formasından uzak kalacak.

UÇAK PARASI BULUNAMADI

Elazığ seyahati için uçak parası bulanamayınca takım otobüsle gönderilmek istedi. Kadronun tecrübeli isimleri Hüseyin Tok ve Hikmet, teklife karşı çıktı. Siyah-beyazlılarda bu tartışmalar yaşanırken 3 haftadır lisansı çıkarılmayan teknik direktör Aytekin Viduşlu, duruma tepki gösterip istifa etti. Bu gelişmelerin ardından Manisaspor kafilesi, karayoluyla gece geç saatlerde, 12 genç futbolcuyla Elazığ'a gitti. Maçta takımın başında sahada Altyapı Genel Koordinatörü Naci Duman olacak. Takımın konaklama masraflarını Yunusemre Belediyesi üstlenecek. Elazığspor cephesi de Manisaspor'a masrafları karşılamaya hazır olduklarını iletmişti.

18 ŞUBAT'TA GELEN YÖNETİM DERMAN OLMADI

 18 Şubat'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor.
Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı.

-24 PUAN TEHLİKESİ

Yaşadığı maddi krizler yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Joshua Simpson’dan gelen haberle sarsıldı. FIFA, siyah-beyazlılara 750 bin euro borçlu olduğu Kanadalı oyuncuya 90 gün içinde parasını ödemesi için süre verdi. 27 Mart’ta kulübe yazı gönderen FIFA, bu süre zarfında Simpson’a 750 bin euro, yüzde 5 faiz ve 30 bin İsviçre Frangı’nın yatırılmasını istedi. Simpson'un yanı sıra Grandmedical Manisaspor'un eski futbolcuları Makukula, Iwanski ve Novillo ile Perovic'e borcu bulunuyor. IFA’nın kara listesine giren siyah-beyazlıların bu oyuncuların dosyaları nedeniyle yeni sezonda 24 puanının silinebileceği öğrenildi. Alacaklarının büyük bir kısmını tahsil edemeyen Makukula’nın da kulübün küme düşürülmesi için başvuruda bulunabileceği ifade edildi.

 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Genel Kurul'da üyelere seslendi...

Galatasaray Başkanı Cengiz, Mali Genel Kurul'da konuştu Galatasaray’da mali genel kurul gerçekleştiriliyor... İlk karara göre oturum açık yapılacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açılış konuşmasında, "11 faktoring firmasına 34 milyon TL ödeme yaptık. Bunlar adama çöker ümüğünü sıkar. Allah bunların eline düşürmesin kimseyi" ifadelerini kullandı.
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