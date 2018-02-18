Fotoğraftaki detay! Terim ile Albayrak...
Galatasaray'da Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın arasının soğuk olduğu iddia ediliyordu. İkili takım otobüsünde yan yana oturarak söylentilerin asılsız olduğunu gösterdi.
Sarı kırmızılı kulüpte son 1 aydır Teknik Direktör Fatih Terim ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak’ın arasının soğuk olduğu iddia ediliyordu.
Albayrak’ın Terim ile çok mesafeli olduğu ortaya atılmıştı.
Ancak uzun süredir konuşulan bu iddia ise Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesindeki bu kare ile resmen çürüdü.
Kasımpaşa deplasmanına gelen Galatasaray’da takım otobüsünde Abdurrahim Albayrak da yer alıyordu.
Fatih Terim ve Galatasaray takımı ile eskisi kadar yakından ilgilenmediği öne sürülen Albayrak, Kasımpaşa deplasmanına takım otobüsü ile geldi.
Galatasaray kampı ve antrenmanlarında Fatih Terim ve futbol takımı ile yakından ilgilenen, yoğun mesai harcayan Albayrak’ın Terim ile arasının soğuk olduğu iddiaları takım otobüsündeki bu kare ile son buldu.
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