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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.08.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı

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Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın sözleşmesini uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, üç yıldan beri Fortuna Düsseldorf forması giyen 24 yaşındaki Kaan Ayhan ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Fortuna Düsseldorf'un üst yöneticisi Lutz Pfannenstiel, Türk kökenli futbolcunun takımda lider oyuncu olduğunu belirterek, "Geçen yıl en önemli oyuncularımızdan biriydi. Bu yıl ve gelecek yıllarda da öyle kalacak." ifadesini kullandı. 

Pfannenstiel, savunma oyuncunun başka tekliflere rağmen Fortuna Düsseldorf takımında kalmasından dolayı gurur duyduklarını kaydetti. 
Kaan Ayhan da kulübün kendisine ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada daha çok şey başarmak istiyoruz ve bunun bir parçası olmak istiyorum. Hep birlikte başarılı bir dönem geçireceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

2016'da Schalke 04'ten Düsseldorf ekibine transfer edilen Kaan Ayhan, kırmızı-beyazlı formayla 90 maçta 7 gol attı. 

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