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Haber Giriş: 01.02.2020 - 20:43,Son Güncelleme:/

Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Frankfurt

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Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 20. haftasında Merkur Spielarena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 78. dakikada milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kaleye 21 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 90 4. dakikada Timothy Chandler ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fortuna Düsseldorf 16, Eintracht Frankfurt ise 25 puana yükseldi.

- Bayern Münih galibiyet serisini 6'ya çıkardı

Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 3-1 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Bavyera ekibinin gollerini 8. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada Thomas Müller ve 26. dakikada Thiago kaydetti. Mainz'ın tek golünü Jeremiah Juste attı.

Bayern Münih 42 puana ulaşırken, Mainz 18 puanda kaldı.

Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Frankfurt

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