Fortnite'ın 6.sezonu başladı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
01.10.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Fortnite'ın 6.sezonu başladı!

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Fortnite'ın 6.sezonu başladı!

Oyunun bugün başlayan 6. sezonunda gizemli taşlar, sevimli evcil hayvanlar, perili şatolar, oyun içi etkinlikler ve daha pek çok şey oyuncuları bekliyor.

Epic Games’in tüm dünyada eriştiği 125 milyondan fazla oyuncusuyla oyun dünyasının rekorlarını altüst eden oyunu Fortnite’ın 6. sezonu bugün itibariyle başladı. Ağustos ayında 78 milyondan fazla oyuncuyu ağırlayan ve her güncellemesini milyonlarca oyuncunun sabırsızlıkla beklediği oyunun yeni sezonu, oyuncuları mekânlardan eşyalara, özel kıyafetlerden evcil hayvanlara pek çok sürprizle karşıladı.

Yeni ve Gizemli Mekânlar - Perili Şato, Uçan Ada

Fortnite’ın her sezonu birbirinden ilginç olaylara sahne oluyor. 5. sezonun başlangıcında fırlatılan roket ve haritanın farklı bölgelerine açılan yarıkların ardından ortaya çıkan mor renkli küp sayısız komplo teorisine sebep olmuştu. Son olarak Ganimet Gölü’ne düşen küp, tüm gölü mora boyayıp devasa bir tramplene çevirmişti. Yeni sezonda ise gölün içindeki küp beraberinde haritanın da bir kısmını alarak gökyüzüne yükseldi! Fortnite’ın 6. sezonunun yeni mekânlarından birisi işte bu Uçan Ada. Bir diğer dikkat çekici noktaysa tekinsiz görünüşüyle herkesin yüreğine korku salan Perili Şato. Vampir öykülerinden çıkmış gibi duran bu esrarengiz şato kendisini keşfedecek oyuncuları bekliyor. Bu iki yeni bölgenin dışında Mısır Tarlaları ve Bozulmuş Bölgeler de oyunun yeni sezonunda haritada yerini aldı.

Gölge Taşı ile Boyut Değiştirin

Fortnite’ın 6. sezonunda ortaya çıkan doğaüstü şeylerden biri de Gölge Taşı adındaki tek kullanımlık eşyalar. Çoğunlukla haritanın bozulmuş bölgelerinde bulunabilecek bu taşlar kullanıldığında oyuncuların kısa süreliğine “Gölge Formu”na bürünmesini sağlıyor. Gölge Formu’nda oyuncular hareket etmedikleri sürece görünmez oluyorlar fakat hareket ettiklerinde normalden daha fazla dikkat çekip arkalarında iz bırakıyorlar. Bu formdayken kullanılabilen Boyut Değiştirme yeteneği sayesinde oyuncular baktıkları yöne doğru hızlıca ilerlerken nesnelerin içinden geçme becerisini de kazanıyorlar. Fakat Gölge halindeyken silah kullanmak mümkün değil.

Arkanızı Kollayan Sadık Dostlar

Birinci sezonun belki de en çok beğenilecek yeniliği oyuna eklenen evcil hayvanlar olacak. Fortnite’ta artık Savaş Bileti’nin seviyesini yükselterek Şanslı, Şirinboynuz ve Rengo gibi evcil hayvanlar edinmek mümkün. Daima sahipleriyle birlikte dolaşan bu şirin ve sadık dostlar farklı durumlarda verdikleri tepkilerle oyuncuların arkalarını kollayacak.

Savaş Bileti, Yeni Kostümler

Birinci sezonda da oyuncuların çeşitli görevler yaparak atlayabilecekleri 100 seviye ve her seviyede kazanabilecekleri pek çok ödül bulunuyor. Süreci hızlandırıp ödüllerin tümünü açmak içinse oyun içinden 950 V-Papel karşılığında 6. sezon Savaş Bileti’ni almak mümkün. Savaş Bileti’ni alan oyuncular özel Belalı Kovboy ve Dj Lama kıyafetlerine anında sahip olacaklar. Bu iki kıyafet dışında birbirinden güzel pek çok kıyafet de oyuncuların beğenisine sunuldu. Fortnite’ın 6. sezonu performans, oynanış, silahlar ve eşyalar gibi farklı başlıklar altında pek çok iyileştirme ve değişikliği de beraberinde getiriyor. Fortnite V6.0 güncellemesi hakkındaki tüm yenilikleri öğrenmek için epicgames.com/fortnite/tr/patch-notes/v6-00 adresini ziyaret edin.

 

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