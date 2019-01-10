Fortnite Turnuvası için geri sayım başladı

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunu olan Fortnite’ın Türkiye turnuvası 6 hafta sürecek. Gençler, 5 hafta boyunca her Perşembe Twitch platformunda ünlü Twitch yayıncılarının yayınlarına katılarak turnuvaya dahil olabilecek. Turnuvanın finali ise 27 Ocak’ta ‘Multiplayer E-spor ve Oyun Festivali: Chapter VII’ adıyla İstanbul’da Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılacak. Turnuvanın ana sponsoru Gillette ile yarışmada 6 hafta boyunca toplamda 45 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Türkiye %25’lik genç nüfusu ile Avrupa’nın en yüksek genç nüfusuna sahip olan ülke konumunda. Bu oranın 5 yıl içerisinde %50 olması bekleniyor. Genç erkek nüfusunun ise spora olan ilgisi oldukça yüksek, özellikle e-spor izleyici sayısı olarak erkekler arasında en popüler 3 spor dalı arasına çoktan girdi bile. E-spor, 10 milyona yakın erkeğe ulaşıyor ve Türkiye'de gittikçe daha popüler oluyor. Yapılan son araştırmalara göre, Türkiye’de son bir ayda en az bir kez mobil oyun oynayan gençlerin oranı yüzde 78. Oyun oynayanların en az yüzde 75’i ise sosyal platformlarda oyunla ilgili videolar izliyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporun en büyük destekçilerinden biri olan ve gençlerin sporla iç içe, sağlık ve özgüvenle büyümelerine önem veren Gillette, farklı spor dallarının yanı sıra Türkiye’de giderek yaygınlaşan e-sporu da destekliyor. E-Spor taktiksel düşünce, konsantrasyon ve hızlı refleksleri içeren önemli bir spor dalı olduğunu şimdiden tüm dünyada ispatladı. Gillette de, Türkiye’nin yayıncı ve oyuncularını birleştiren ilk Fortnite Turnuvası’nı düzenleyerek, gençlere kendilerini bu alanda göstermeleri için bir fırsat sunuyor.Oyunsever gençler turnuva ile hem sevdikleri yayıncılarla bir arada oyun oynama fırsatı bulacaklar hem de yeteneklerini milyonlarca izleyiciye gösterme şansını yakalayacaklar.

6 hafta sürecek bu turnuva 27 Aralık Perşembe günü başlayacak. Oyuncular, 5 hafta boyunca her perşembe saat 18.00- 22.00 arasında, e-spor ve video oyunu odaklı canlı yayın platformu Twitch’te turnuvanın yıldız yayıncılarının kanallarından‘Gillette Fortnite Turnuvası’ na katılabilecek. Gillette, Mach3 ile yıldız oyunculardan oluşan yayıncıların ve yarışmacıların oyunda #GilletteGibi bir performans sergilemeleri için turnuvaya hazırlanmalarına sponsor oluyor.

Toplamda 45 bin TL ödül dağıtılacak

Her hafta yapılacak oyunlarda birinci olanlar, hem 500 TL para ödülü ile ödüllendirilecek hem de 27 Ocak tarihinde yapılacak büyük finalde, sahnede ünlü bir Twitch oyuncusu ile birlikte yarışma şansına sahip olacak. 5’inci hafta sonunda finale kalan 30 kişi ise 27 Ocak Pazar günü Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılacak büyük finale katılma hakkını elde edecek. 30 farklı bilgisayarda, hakemlerin rehberliğinde karşılaşarak, mücadele verecek olan oyuncular arasından seçilecek ilk 2 oyuncuya toplam 15 bin TL büyük ödül verilecek. Büyük finalde seçilen ikinci 2 oyuncuya toplam 7.500 TL, üçüncü 2 oyuncuya ise toplam 3.500 TL ödül dağıtılacak.

Gillette Fortnite Turnuvası’nın yıldızlardan oluşan yayıncı karması

Ahmet Sonuç (Jahrein), Pinti Panda, Ferit Karakaya (WTCN), Vicrains, Batu Bozkan (Videoyun), Mete Özbey (EasterGamerTV), ThaldrinLol, Kendine Müzisyen, Grimnax ve Zeusidious