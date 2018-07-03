Forsberg İsveç'i son 8'e taşıdı!
2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç, İsviçre'yi Emil Forsberg'in golüyle 1-0 yenmeyi başardı.
2018 Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ve İsviçre karşı karşıya geldi. İsveç, rakibini 1-0 yenerek çeyrek finale kalmayı başardı. İsveç'in golünü 66. dakikada Emil Forsberg kaydetti. İsveç'in rakibi Kolombiya- İngiltere mücadelesinin galibi olacak.
STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan
İSVEÇ: Olsen - Lustig (Dk. 82 Krafth), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Forsberg (Dk. 82 Olsson), Svensson, Claesson, Berg (Dk. 90 Thelin), Toivonen
İSVİÇRE: Sommer - Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili (Dk. 73 Seferovic), Zuber (Dk. 73 Embolo), Drmic
GOLLER: Dk. 66 Forsberg (İsveç)
KIRMIZI KART: 90+4 Lang (İsviçre)
SARI KARTLAR: Lustig (İsveç) - Behrami, Xhaka (İsviçre)
Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde:
Rusya - Hırvatistan
Brezilya-Belçika
Uruguay-Fransa
İsveç - (Kolombiya - İngiltere)
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