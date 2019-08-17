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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

’Formulaz’ tahta araba yarışları nefes kesti!

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’Formulaz’ tahta araba yarışları nefes kesti!

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl ’11’inci Formulaz’ tahta araba yarışları düzenlendi.

Yarışmacılar, tahta arabalarla saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Yarışta, saman balyalarına çarpan ve tahta arabasının tekeri ile direksiyonu çıkanlar oldu. Yarışlara Dünya Supersport Şampiyonu, motosiklet yarışçısı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katılarak, tahta arabayla yarıştı.

Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl ’Arabam tahtadan inerim rampadan’ sloganıyla düzenlenen ve ’Formulaz’ adı verilen yarışlara, 80 kişi tahta arabalarıyla katıldı. Yarışmacılar, 5’erli gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında ’kara lastik’ olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.

’UÇURUMDAN DÜŞMEK YASAK’

’Formulaz’da, eğimli yolda, yarışmacıların uçurumdan düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar; kask, kolluk ve dizlik taktı. Yol boyunca ’Dikkat tahta araba çıkabilir’, ’Uçurumdan düşmek yasaktır’, ’Sollama yapmak yasaktır’ yazılı tabelalar görüldü. Yarışlarda, sağlık ekipleri de olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, jandarma ekipleri ise yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

SAATTE 70 KM HIZA KADAR ÇIKTILAR

Yarışlarda fren, motor ve demir parçanın kullanılmadığı araçlarla 1600 metrelik parkuru tamamlayarak, bitiş çizgisine ulaşılmaya çalışıldı. Rampalarda 70 kilometre hıza kadar ulaşılabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler, fren işlevi gördü. Parkurda bazı yarışmacılar, birbirine çarpmaktan son anda kurtulurken, bazıları da saman balyalarına çarptı. Bazı kişilerin tahta arabasının tekeri ve direksiyonu yerinden çıktı.

SOFUOĞLU, 1’İNCİ OLDU

’Formulaz’a ünlü motosiklet yarışçısı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, yarışlarda 1’inci oldu. 5 kez dünya şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu’nun tahta arabalarla yaptığı sürüş, ilgiyle izlendi. Her yıl ’Formulaz’a geldiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "Arabanın frenlerinde sorun var, dediler. Ben de ’Frenleri sökün’ dedim. Yol boyunca lastiklerle fren yaptım, ayaklarım epey yandı. Lastiği ödünç aldım ama 1- 2 yarış daha yaparsam dayanmayacak. Çok güzeldi. Yağmur yağması yolları kayganlaştırdı o yüzden kontrollü geldim. Denemelerde çok hızlı gidersem arabanın kırıldığını gördüm bu yüzden yavaş gideceğim" diye konuştu.

’Formulaz’ yarışlarında 2’nci olan Seyfullah Aytemiz (18) de yarışmalara kırık arabaları tamir ederek, başladığını belirtip, "Küçüklüğümden bu yana tahta araba ile hep kaydım. Daha önceden kenarda bıraktıkları kırık arabaları toplayarak, tamir ettim. 2’nci oldum, ben de çok şaşkınım. Herkes bana yolda kalırım, diye bakıyordu ben ise 2’nci oldum, çok mutluyum" dedi.

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