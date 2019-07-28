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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Formulaz heyecanı bu yıl 11'inci kez yaşanacak

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Formulaz heyecanı bu yıl 11'inci kez yaşanacak

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, bu sene de 17 Ağustos Cumartesi günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği yarışa 18 yaş üstü herkes katılabilecek.

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz 11. kez yapılacak. 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek. Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, ''Formulaz ile beraber tahta araba geleneğini canlı tutuğumuz için çok mutluyuz. Formulaz'ı uluslararası platforma taşımak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak nitelendirilen Red Bull Formulaz, kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar, kendi tasarımları olan birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık.

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