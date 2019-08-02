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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
Efkan BUCAK
02.08.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Formula 1'de yeni rekor kırılacak

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Formula 1'de yeni rekor kırılacak

Formula 1 takviminde gelecek yıl 22 yarışın olması ön görülüyor. Bu da yeni bir rekor anlamına gelecek.

2020 Formula 1’de Vietnam ilk kez yarışlara ev sahipliği yaparken, Max Verstappen sayesinde yeniden F1’in popülarite kazandığı Hollanda da 1985’ten sonra ilk kez takvime katılacak.

Bu yıl Formula 1’le sözleşmesi sona eren Katalunya Pisti’nin Katalan Hükümeti ile anlaşmaya vardığı ve Barcelona’nın gelecek yıl da yarışlara ev sahipliği yapacağı açıklandı. Geçen hafta efsanevi bir yarışa tanıklık eden Almanya Hockenheim Pisti ise muhtemelen takvimden çıkacak.

Bu yıl sözleşmesi biten Meksika’nın da büyük maddi kayıplar nedeniyle çıkmayı düşündüğü ancak büyük seyirci sayısına sahip bu organizasyonu kaybetmek istemeyen F1 yönetiminin yetkilileri iknaya çalışacağı gelen haberler arasında...

Ancak 22 yarışlı takvimin öncelikle takımların onayından geçmesi gerekmekte.

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