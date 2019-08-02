Formula 1'de yeni rekor kırılacak
Formula 1 takviminde gelecek yıl 22 yarışın olması ön görülüyor. Bu da yeni bir rekor anlamına gelecek.
2020 Formula 1’de Vietnam ilk kez yarışlara ev sahipliği yaparken, Max Verstappen sayesinde yeniden F1’in popülarite kazandığı Hollanda da 1985’ten sonra ilk kez takvime katılacak.
Bu yıl Formula 1’le sözleşmesi sona eren Katalunya Pisti’nin Katalan Hükümeti ile anlaşmaya vardığı ve Barcelona’nın gelecek yıl da yarışlara ev sahipliği yapacağı açıklandı. Geçen hafta efsanevi bir yarışa tanıklık eden Almanya Hockenheim Pisti ise muhtemelen takvimden çıkacak.
Bu yıl sözleşmesi biten Meksika’nın da büyük maddi kayıplar nedeniyle çıkmayı düşündüğü ancak büyük seyirci sayısına sahip bu organizasyonu kaybetmek istemeyen F1 yönetiminin yetkilileri iknaya çalışacağı gelen haberler arasında...
Ancak 22 yarışlı takvimin öncelikle takımların onayından geçmesi gerekmekte.
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