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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
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Haber Giriş: 11.10.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1'de sıradaki durak Japonya - Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'sinde yarın gerçekleştirilmesi planlanan sıralama turları, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenerek yarışın yapılacağı 13 Ekim Pazar gününe alındı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yarın yapılması planlanan yarışın sıralama turları, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenerek bir gün sonraya alındı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, ülke genelinde yarın etkili olması beklenen Hagabis Tayfunu'nun yarışçılar, seyirciler ve organizasyon yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atma ihtimali göz önüne alınarak sıralama turlarının ertelendiği ve 13 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te gerçekleştirileceği belirtildi. Yarınki antrenman turları ise iptal edildi.

Yarış ise planlandığı gibi 13 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanında Mercedes'in açık ara liderliği sürmesine rağmen son dönemde büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, Rusya'daki son yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Önceki 3 yarışta ise Ferrari takımından Charles Leclerc Belçika ve İtalya, Sebastian Vettel ise Singapur etabında bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 322 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 249
3. Charles Leclerc (Monako): 215
4. Max Verstappen (Hollanda): 212
5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 571 puan
2. Ferrari: 409
3. Red Bull: 311
4. McLaren: 101
5. Renault: 68

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