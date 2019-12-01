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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
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01.12.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Formula 1'de sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

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Formula 1'de sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Mercedes'in takımlar klasmanında, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında daha önce şampiyonluğu garantilediği sezonun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,554 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı ilk sırada bitirerek bu sezon 11'inci, kariyerinin 84. birinciliğine ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 16,7 saniye gerisindeki Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen 2'nci, liderden 43,4 saniye sonra finişe gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3'üncü oldu.

İlk 10
Abu Dabi Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Valtteri Bottas (Mercedes)
5. Sebastian Vettel (Ferrari)
6. Alexander Albon (Red Bull)
7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
8. Lando Norris (McLaren-Renault)
9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)
10. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 413 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 326
3. Max Verstappen (Hollanda): 278
4. Charles Leclerc (Monaco): 264
5. Sebastian Vettel (Almanya): 240

- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 739 puan
2. Ferrari: 504
3. Red Bull: 417
4. McLaren: 145
5. Renault: 91 

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