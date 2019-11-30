Formula 1 yarışları hangi kanalda canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?
Formula 1 yarışları bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Abu Dabi'de yapılacak olan yarışlar öncesinde motor sporları tutkunları Formula 1 yarışlarının hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sezonun 21. ve son etabında, sıralama turları yapıldı. Yarış pazar günü yapılacak.
Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri Abu Dabi'de devam ediyor. İşte, Formula 1 Abu Dabi yarışı hakkında ayrıntılar...
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek. Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, 30 Kasım'da TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 260
4. Charles Leclerc (Monako): 249
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 701 puan
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 391
4. McLaren: 140
5. Renault: 91
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