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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.09.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

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Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek. 2019 Singapur GP yarışı için nefesler tutulurken, Formula 1 (F1) sevenler, Singapur Grand Formula 1 yarışı için saat ve kanal bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Sezonun 15. yarışı Singapur Grand yarışı, 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix sıralama turları 21 Eylül'de yapıldı. Yarış ise, yarın (pazar günü) düzenlenecek. Motor sporları arasında een prestijli organizasyon olan Formula 1 Singapur Grand yarışı birçok sporsever tarafından takip edilecek. İşte, F1 mücadelesi hakkında bazı bilgiler.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 (F1( Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları 21 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek. Yarış, Spor Smart, Tivibu Spor2, Turkcell TV + Ekstra'dan canlı izlenecek.

Bahreyn, Çin, İspanya, Monako, Kanada, Fransa, Büyük Britanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya ve Azerbaycan'da Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, Avusturya ve Almanya'da Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki yarış Belçika ve İtalya'da ise Ferrari takımının Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazanmıştı.Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:- Pilotlar klasmanı1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 2213. Max Verstappen (Hollanda): 1854. Charles Leclerc (Monaco): 1825. Sebastian Vettel (Almanya): 169- Takımlar klasmanı1. Mercedes: 505 puan2. Ferrari: 3513. Red Bull: 2664. McLaren: 835. Renault: 65

 

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