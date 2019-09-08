Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sıralama turları nasıl sonuçlandı?
Formula 1 İtalya Grand Prix'i bugün gerçekleşecek olan çekişme ile birincisini belirleyecek. Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'un arasında geçeceği düşünülen Formula 1 İtalya GP'de sıralama turları dün tamamlandı. Peki, sıralama turları dün gerçekleştirilen Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Formula 1 (F1) yarış takvimi ve detaylı bilgiler
Formula 1 İtalya Grand Prix'i ile motor sporları heyecanı devam ediyor. Motor sporları arasında en prestijli organizasyon olan Formula 1 İtalya Grand Prix'i, Ferrari için büyük bir öneme sahip olacak. İtalya'nın ev sahipliği yapması dolayısıyla Ferrari'nin büyük bir gayret sarf edeceği Formula 1 saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, F1 mücadelesi hakkında bazı bilgiler
Formula 1 İtalya Grand Prix'i, 8 Eylül Pazar günü saat 16.10'da gerçekleşecek. Yarış, S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
FORMULA 1'DE İTALYA SIRALAMA TURLARI LECLERC'İN
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.19.307'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Leclerc'in arkasında Mercedes pilotları, Lewis Hamilton 1.19.346 ile ikinci, Valtteri Bottas ise 1.19.354 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Ferrari pilotu, geçen hafta Belçika Grand Prix'sine ilk sıradan başlayıp, yarışı kazanmıştı.
İtalya Grand Prix'si, bugün TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
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