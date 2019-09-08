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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sıralama turları nasıl sonuçlandı?

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Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sıralama turları nasıl sonuçlandı?

Formula 1 İtalya Grand Prix'i bugün gerçekleşecek olan çekişme ile birincisini belirleyecek. Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'un arasında geçeceği düşünülen Formula 1 İtalya GP'de sıralama turları dün tamamlandı. Peki, sıralama turları dün gerçekleştirilen Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Formula 1 (F1) yarış takvimi ve detaylı bilgiler

Formula 1 İtalya Grand Prix'i ile motor sporları heyecanı devam ediyor. Motor sporları arasında en prestijli organizasyon olan Formula 1 İtalya Grand Prix'i, Ferrari için büyük bir öneme sahip olacak. İtalya'nın ev sahipliği yapması dolayısıyla Ferrari'nin büyük bir gayret sarf edeceği Formula 1 saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, F1 mücadelesi hakkında bazı bilgiler

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 İtalya Grand Prix'i, 8 Eylül Pazar günü saat 16.10'da gerçekleşecek. Yarış, S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FORMULA 1'DE İTALYA SIRALAMA TURLARI LECLERC'İN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.19.307'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Leclerc'in arkasında Mercedes pilotları, Lewis Hamilton 1.19.346 ile ikinci, Valtteri Bottas ise 1.19.354 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Ferrari pilotu, geçen hafta Belçika Grand Prix'sine ilk sıradan başlayıp, yarışı kazanmıştı.

İtalya Grand Prix'si, bugün TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

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