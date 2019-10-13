Formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 2019 yarış tarihleri
Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Vettel, Leclerc ve Hamilton gibi deneyimli isimleri ekranları başından takip etmek isteyen pek çok kişi, Formula 1 hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebiliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ülkemizde pek çok takipçisi bulunan Formula 1, canlı olarak ekranlardan takip edilebiliyor. Yıl içerisinde birçok ülkede gerçekleştirilen Grand Prixlerde mücadele veren ünlü pilotlar, dünya genelinde birçok ülkede canlı olarak izleniyor. Peki, ülkemizde Formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, Formula 1'in kanal bilgileri
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Bu yıl gerçekleşecek olan Formula 1 mücadeleleri ve tarihleri şu şekilde;
25-27 Ekim 2019 Meksika
01-30 Kasım 2019 Amerika
15-17 Kasım 2019 Brezilya
29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi
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