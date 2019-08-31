Formula 1 hangi kanalda? Sıralama turlarında sonuçlar belli oldu!
Formula 1 Belçika Grand Prix'i ile yine heyecan dolu anları motorsporları tutkunları ile buluşturuyor. Sezonun 13. yarışında Ferrari pilotu Leclerc, sıralama turunda avantajı elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Belçika Grand Prix'ini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için Formula 1'in yayınlanacağı kanal bilgileri
Formula 1'in yayıncı kuruluşu ve hangi kanalda yayınlandığı motorsporları tutkunlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, sıralama turları için sonuçların belli olduğu Formula 1'in hangi kanalda yayınlanacağına dair bazı bilgiler
FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Formula 1, D-Smart'ın Spor Smart kanalı, Turkcell Life +, S Sport + kanalından canlı izlenebilecek. Formula 1 Grand Prix'i 1 Eylül saat 16.00'da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.42.519'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.43.267 ile ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.43.282 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.
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