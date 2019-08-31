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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.08.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Formula 1 hangi kanalda? Sıralama turlarında sonuçlar belli oldu!

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Formula 1 hangi kanalda? Sıralama turlarında sonuçlar belli oldu!

Formula 1 Belçika Grand Prix'i ile yine heyecan dolu anları motorsporları tutkunları ile buluşturuyor. Sezonun 13. yarışında Ferrari pilotu Leclerc, sıralama turunda avantajı elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Belçika Grand Prix'ini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için Formula 1'in yayınlanacağı kanal bilgileri

Formula 1'in yayıncı kuruluşu ve hangi kanalda yayınlandığı motorsporları tutkunlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, sıralama turları için sonuçların belli olduğu Formula 1'in hangi kanalda yayınlanacağına dair bazı bilgiler

FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Formula 1, D-Smart'ın Spor Smart kanalı, Turkcell Life +, S Sport + kanalından canlı izlenebilecek. Formula 1 Grand Prix'i 1 Eylül saat 16.00'da başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.42.519'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.43.267 ile ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.43.282 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.

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