Formula 1 hangi kanalda? İşte, yarış takvimi
Formuala 1 için nefesler tutuldu. Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarının zirvesinde yer alan Formula 1, Monaco Grand Prix'i ile heyecanı doruklara taşıyacak. Formula 1 yarış takviminde önemli bir yer tutan Monaco Grand Prix'i 26-27 Mayıs tarihlerinde sporseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Formula 1 tutkunları için beklenen gün geldi. Hız ve rekabetin ekranlara yansıyacağı Formula 1, Türkiye'den de yakından takip edilebilecek. Peki, Formula 1 hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, yarış takvimi ve detaylı bilgiler
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Formula 1, antrenman turları, sıralama turları ve diğer tüm yayınları ile Türkiye'de S Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. S Sports , D-Smart 78, Digitürk 85, Türkcell TV 77 ve Tivibu 74. kanaldan takip edilebilecek. Program şu şekilde işleyecek;
26 Mayıs Cumartesi 13:00 Antrenman Turları
26 Mayıs Cumartesi 16:00 Sıralama Turları
26 Mayıs Cumartesi 17:00 İspanya GP Tekrar
26 Mayıs Cumartesi 03.15 Sıralama Turları Tekrar
27 Mayıs Pazar 16:00 Monaco GP Canlı
2018 Yılının Formula 1 sürücü puanları şu şekilde;
|POS
|SÜRÜCÜ
|ÜLKESİ
|ARACI
|PUANI
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|MERCEDES
|95
|2
|Sebastian Vettel
|GER
|FERRARI
|78
|3
|Valtteri Bottas
|FIN
|MERCEDES
|58
|4
|Kimi Räikkönen
|FIN
|FERRARI
|48
|5
|Daniel Ricciardo
|AUS
|RED BULL RACING TAG HEUER
|47
|6
|Max Verstappen
|NED
|RED BULL RACING TAG HEUER
|33
|7
|Fernando Alonso
|ESP
|MCLAREN RENAULT
|32
|8
|Nico Hulkenberg
|GER
|RENAULT
|22
|9
|Kevin Magnussen
|DEN
|HAAS FERRARI
|19
|10
|Carlos Sainz
|ESP
|RENAULT
|19
|11
|Sergio Perez
|MEX
|FORCE INDIA MERCEDES
|17
|12
|Pierre Gasly
|FRA
|SCUDERIA TORO ROSSO HONDA
|12
|13
|Charles Leclerc
|MON
|SAUBER FERRARI
|9
|14
|Stoffel Vandoorne
|BEL
|MCLAREN RENAULT
|8
|15
|Lance Stroll
|CAN
|WILLIAMS MERCEDES
|4
|16
|Marcus Ericsson
|SWE
|SAUBER FERRARI
|2
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|FORCE INDIA MERCEDES
|1
|18
|Brendon Hartley
|NZL
|SCUDERIA TORO ROSSO HONDA
|1
|19
|Romain Grosjean
|FRA
|HAAS FERRARI
|0
|20
|Sergey Sirotkin
|RUS
|WILLIAMS MERCEDES
|0
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