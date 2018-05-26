Formula 1 hangi kanalda? İşte, yarış takvimi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
26.05.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Formula 1 hangi kanalda? İşte, yarış takvimi

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Formula 1 hangi kanalda? İşte, yarış takvimi

Formuala 1 için nefesler tutuldu. Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarının zirvesinde yer alan Formula 1, Monaco Grand Prix'i ile heyecanı doruklara taşıyacak. Formula 1 yarış takviminde önemli bir yer tutan Monaco Grand Prix'i 26-27 Mayıs tarihlerinde sporseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Formula 1 tutkunları için beklenen gün geldi. Hız ve rekabetin ekranlara yansıyacağı Formula 1, Türkiye'den de yakından takip edilebilecek. Peki, Formula 1 hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, yarış takvimi ve detaylı bilgiler

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1, antrenman turları, sıralama turları ve diğer tüm yayınları ile Türkiye'de S Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. S Sports , D-Smart 78, Digitürk 85, Türkcell TV 77 ve Tivibu 74. kanaldan takip edilebilecek. Program şu şekilde işleyecek;

26 Mayıs Cumartesi 13:00 Antrenman Turları
26 Mayıs Cumartesi 16:00 Sıralama Turları
26 Mayıs Cumartesi 17:00 İspanya GP Tekrar
26 Mayıs Cumartesi 03.15 Sıralama Turları Tekrar
27 Mayıs Pazar 16:00 Monaco GP Canlı

2018 Yılının Formula 1 sürücü puanları şu şekilde;

POSSÜRÜCÜÜLKESİARACIPUANI
1Lewis HamiltonGBRMERCEDES95
2Sebastian VettelGERFERRARI78
3Valtteri BottasFINMERCEDES58
4Kimi RäikkönenFINFERRARI48
5Daniel RicciardoAUSRED BULL RACING TAG HEUER47
6Max VerstappenNEDRED BULL RACING TAG HEUER33
7Fernando AlonsoESPMCLAREN RENAULT32
8Nico HulkenbergGERRENAULT22
9Kevin MagnussenDENHAAS FERRARI19
10Carlos SainzESPRENAULT19
11Sergio PerezMEXFORCE INDIA MERCEDES17
12Pierre GaslyFRASCUDERIA TORO ROSSO HONDA12
13Charles LeclercMONSAUBER FERRARI9
14Stoffel VandoorneBELMCLAREN RENAULT8
15Lance StrollCANWILLIAMS MERCEDES4
16Marcus EricssonSWESAUBER FERRARI2
17Esteban OconFRAFORCE INDIA MERCEDES1
18Brendon HartleyNZLSCUDERIA TORO ROSSO HONDA1
19Romain GrosjeanFRAHAAS FERRARI0
20Sergey SirotkinRUSWILLIAMS MERCEDES0

 

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