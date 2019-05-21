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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Formula 1 efsanesi Niki Lauda hayatını kaybetti

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Formula 1 efsanesi Niki Lauda hayatını kaybetti

Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden Niki Lauda, 70 yaşında hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata gözlerini kapatan Niki Lauda, son dönemlerde böbrek rahatsızlığıyla da gündeme gelmişti. Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor..

Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden olan ve Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında yer alan Niki Lauda yaşamını yitirdi.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonrası akciğer nakli gerçekleştirilen Avusturyalı efsane, nakil sonrası enfeksiyon geçirmiş ve tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Ailesinden yapılan açıklamada, Lauda'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 70 yaşında hayata gözlerini kapatan Lauda, son dönemlerde böbrek rahatsızlığıyla da gündeme gelmişti.

Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

NİKİ LAUDA KİMDİR?

1949'da Viyana, Avusturya'da doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda kariyerine teknik ekip üyesi olarak başlamış. Varlıklı olan ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 1971 yılında March takımına girmiş ve hem F1 hem de F2'de yarışmış. 1973'de BRM'ye katılan Lauda, 1974 yılında ise BRM'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Clay Regazzoni'nin tavsiyesiyle, Enzo Ferrari tarafından takımın pilotu olarak kariyerine devam etmiştir.

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