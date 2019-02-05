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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldı

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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldı

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’inin 2023’e kadar uzatılması konusunda yeni bir anlaşma imzalandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen törende anlaşmayı Formula 1 (F1) Grubu CEO’su Chase Carey ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov imzaladı. İmza töreninin ardından Bakan Azad Rahimov, Azerbaycan Grand Prix sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Rahimov, "Çok güzel bir haberimiz var. 2023’e kadar Azerbaycan Grand Prix’i F1’in takviminde yer alacak. F1 tarihinin en hızlı yarışlarından biri Bakü’de yapılmıştır. Biz bu sürece 2014’te anlaşma imzalayarak başladık. Bu yarışlar ülkemize daha fazla ilgi çekecek" ifadelerini kullandı.
Bakü’de bulunmaktan memnunluk duyduğunu vurgulayan F1 CEO’su Chase Carey ise "Bakü’de bir araya gelerek işbirliğimizi uzatmanın heyecanını yaşıyoruz. Azerbaycan’da düzenlenen bu yarış F1 takviminde kendi yerini koruyor. 2019, F1 için yenilikler getirecek. Yeni genç pilotlar, takımlarda bir takım değişikler oldu. Bunlar düzenlenecek yarışlarda daha fazla izleyicinin ilgisini çekecek" dedi.

Bir önceki anlaşmaya göre F1 Azerbaycan Grand Prix’i 2020’ye kadar Bakü’de düzenlenecekti ve Azerbaycan’ın bu anlaşmayı uzatma opsiyonu vardı. F1 Azerbaycan Grand Prix’i, 2016’dan beri Bakü sokaklarında düzenleniyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen F1 Azerbaycan Grand Prix’i, 28-30 Nisan tarihlerinde Bakü’de gerçekleşecek.

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