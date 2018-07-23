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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Formula 1 Almanya Grand Prix'sinde kazanan Hamilton!

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 11. mücadelesi, Almanya'nın Hockenheim kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,574 kilometrelik pistte 67 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, startta liderliğini korudu. "Pit stop"ların ardından takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in yol vermesiyle yarışı rahatça lider götüren Alman pilot, yağmur nedeniyle ıslanan pistte yaptığı kaza yüzünden 52. turda mücadeleye veda etti.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, 14. cepten kalktığı yarışta doğru zamanlamayla gerçekleştirdiği "pit stop" sayesinde kaza sonrası liderliğe yükseldi.

53 ile 57. tur arasındaki güvenlik aracı periyodunun ardından yerini koruyan Hamilton, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 66. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 4.5 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nci, liderden 6.7 saniye sonra bitişe gelen Raikkonen ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 188'e çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğine yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 171 puanla Vettel ve 131 puanla Raikkonen takip etti.

Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 29 Temmuz'da yapılacak.

İLK 10

Almanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

5. Nico Hulkenberg (Renault)

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

9. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)

10. Brendon Hartley (Toro Rosso-Honda)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 188 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 171

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 131

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 122

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 310 puan

2. Ferrari: 302

3. Red Bull: 211

4. Renault: 80

5. Force India: 59

(Ajansspor)

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