Formula 1 Abu Dabi yarışı ne zaman? Formula 1 yarışı saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Abu Dabi yapılacak sezonun 21. yarışıyla son bulacak. Gözler şimdi, heyecan dolu Abu Dabi yarışının yapılacağı tarihte. Yarışseverler, özellikle Formula 1 yarışının saat ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Formula 1 Abu Dabi yarışı ne zaman? Formula 1 yarışı saat kaçta ve hangi kanalda?
Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri Abu Dabi'DE devam ediyor. İşte, Formula 1 Abu Dabi yarışı hakkında ayrıntılar...
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek. Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, 30 Kasım'da TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 260
4. Charles Leclerc (Monako): 249
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 701 puan
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 391
4. McLaren: 140
5. Renault: 91
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