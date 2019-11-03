Formula 1 ABD yarışı saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği ABD Grand Prix'sine Mercedes takımından Bottas, pole pozisyonundan başlayacak. Gözler şimdi Formula 1 ABD yarışının başlama saati ve yayıncı kanalında. Peki, Formula 1 ABD yarışı saat kaçta ve hangi kanalda?
Otomobil sporu tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 ABD yarışı bugün düzenlenecek. Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki yarışlar, tüm dünyadan pek çok kişinin ilgiyle takip edeceği organizasyonlar arasında yer alacak. İşte, Formula 1 ABD yarışı hakkında ayrıntılar...
ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10'da başlayacak. Yarışlar S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor.
Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. ABD'deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8'incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak.
Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289
3. Charles Leclerc (Monako): 236
4. Sebastian Vettel (Almanya): 230
5. Max Verstappen (Hollanda): 220
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 466
3. Red Bull: 341
4. McLaren: 111
5. Renault: 73
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